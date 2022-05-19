В министерстве транспорта рассказали о ремонте дорог и мостов

В текущем году объем дорожного фонда Кировской области составляет 12,3 млрд рублей.

Сумма, предусмотренная на ремонт дорог, в сравнении с прошлым годом увеличилась на 38%.

Об этом рассказал и.о. министра транспорта Юрий Шевелёв.

В регионе планируется отремонтировать не менее 400 км дорог (на многих объектах работы уже ведутся), привести в нормативное состояние 7 мостов (в т.ч. через р.Ярань в Яранском районе, р.Озерницу в Слободском районе, р.Малая и Большая Кордяга в Зуевском районе), обеспечить содержание 2,6 тыс. км автодорог регионального значения.

Основную часть ремонтных работ планируется завершить в сентябре, а ввести объекты в строй — в октябре.

Подрядные организации будут использовать асфальтобетонные смеси по новым ГОСТам. При их изготовлении используются материалы отечественного производства.

В Кирове в этом году будут реализованы три крупных проекта. Это устройство пешеходно-переходных полос на перекрестке ул.Ленина и Современной — месте концентрации ДТП, ремонт Студенческого проезда от ул.Московской до Воровского и перекрёстка ул.Проезжей и Павла Корчагина с организацией кругового движения.

Будет завершено строительство дорог на ул.Сурикова (от ул.Некрасова до Комсомольской), ул.Зеленина и Восьмого Марта в мкр Долгушино.