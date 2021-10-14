89-летняя кировчанка рассказала о том, как перенесла коронавирус

Антонина Потапова второй раз в жизни столкнулась с эпидемией инфекционного заболевания.

Пенсионерка поделилась своей историей. Антонине Потаповой 89 лет. Она почувствовала себя плохо. Сделала тест. Он оказался положительным. Компьютерная томография показала у женщины 60% поражения легких. Прямо из поликлиники Антонину Алексеевну забрали в больницу.

При этом болезнь одолевала её всё сильнее. По словам пенсионерки, коронавирус вытягивал силы, появилась одышка, а пневмония начала расти.

— Было 75% поражения лёгких. Потребовался кислород. На самом деле заболевание очень страшное. Гораздо страшнее, чем показывают по телевизору, — рассказывает Антонина Алексеевна со слезами на глазах.

Врачи боролись за её жизнь. Несколько недель она провела в инфекционном госпитале. А после в отделении пульмонологии городской больницы No 9. Пенсионерка очень благодарна врачам. По словам Антонины Потаповой, медики не только заботились о её здоровье, но и подбадривали и постоянно шутили.

В интервью пресс-службе правительства Кировской области она уточнила, что коронавирус – это вторая эпидемия инфекционного заболевания, с которой ей довелось столкнуться в жизни. Первая была в годы Великой Отечественной войны. В деревню, где жила маленькая Антонина, пришёл тиф.

Сейчас Антонина Алексеевна советует всем беречь себя и обязательно сделать прививку от COVID-19. Её родственники уже вакцинировались.

Ранее мы сообщали о том, что кировчанин перенес коронавирус с 90-процентным поражением легких.

Фото: Александр Папырин