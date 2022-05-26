Врио губернатора области Александр Соколов поделился своими впечатлениями о сегодняшнем заседании Законодательного Собрания:

— Если бы меня попросили тремя словами охарактеризовать депутатский корпус Кировской области, я бы сказал, что он заинтересованный и профессиональный.

Важно понимать, что у нас с вами одна задача — заботиться о благополучии граждан, проживающих в Кировской области. Стало им лучше от нашей работы или нет — вот основной критерий. Вопросы, которые вы подняли в ходе заседания, носят не узкопартийный характер и не привязаны к конкретному округу, а важны для региона в целом.

Отмечу три из них. Первый — импортозамещение. В Кировской области — громадный потенциал в этом направлении. Второй — безопасность на дорогах. Важно объяснять людям, что благодаря качественному ремонту стало меньше аварий и меньше гибнет людей. Третий — создание условий для бизнеса. Необходимо наладить эффективное взаимодействие министерств с депутатами, представляющими бизнес-сообщество.

В ближайшее время планирую начать выезды в муниципальные образования. Есть примерные даты и планы, но это точно будут Вятские Поляны, Уржум и Слободской.