9 июня в ТРЦ «Макси» откроется самый большой кинотеатр в Кирове

9 июня в торгово-развлекательном центре «Макси» на Луганской откроется кинотеатр. Об этом сообщается в группе «Колизея».

Кинотеатр разместится на 2-м этаже ТРЦ и станет самым большим в Кирове. Его смогут одновременно посетить 1000 человек.

В новом кинотеатре будет 8 кинозалов. Каждый из них отличается от остальных не только размерами, но и уровнем комфорта. Здесь есть разные виды кресел: от классики до кожаных диванов, на которых можно смотреть фильмы лежа. Также в кинотеатре установлено новейшее лазерное оборудование.

— Кроме того, для удобства зрителей предусмотрены широкие проходы между рядами, высокие ряды кресел, а в части залов: двойные подлокотники и даже столики для напитков и закусок, — рассказали в «Колизее».

В холле кинотеатра расположится самый большой в городе кинобар. А главными фишками зоны ожидания станут удобные диваны, огромный светодиодный экран и фотозона с лазерными лучами.

Представитель кинотеатра «Колизей» Дмитрий Потемкин рассказал, что на 9 июня запланировано сразу несколько крупных премьер. Зрители увидят блокбастер «Пропавшая», фильм-катастрофу «Одна», российскую комедию «Молодой человек», анимационный хит «Кощей. Похититель невест», масштабный индийский эпик «Притхвирадж» и ретроспективу «Достучаться до небес». Для самых маленьких будет работать проект «Мульт в кино», рассказал Дмитрий Потемкин.

Фото: vk.com/kolizeum_club