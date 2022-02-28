9-летняя кировчанка упала с лестницы и сломала ногу

В кировском Центре травматологии прооперировали 9-летнюю девочку, которая упала с лестницы.

Маленькая пациентка поступила в центр с закрытым переломом левой бедренной кости со смещением отломков. Была проведена срочная операция.

Девочке сделали закрытую репозицию перелома. В настоящее время пациентка находится в детском отделении больницы. За ее состоянием наблюдают медики.

Как отмечают в областном минздраве, до 60 процентов детского травматизма – это бытовые повреждения: ожоги, порезы, отравления, падения с высоты. На последние приходится четвертая часть всех полученных на улице травм.

Следствием таких падений становятся черепно-мозговые травмы, а также переломы конечностей. Есть и смертельные случаи.

За 2 месяца 2022 года в детском отделении Центра травматологии оказали помощь 140 маленьким пациентам. 104 из них поступили с травмами.

Профилактикой детских травм должны заниматься родители, отмечает заведующий детским отделением Центра травматологии Алексей Молчанов. Их задача – создать безопасную обстановку дома и научить детей правилам поведения на улице.

Ранее в Кирове прооперировали 6-летнего мальчика с переломом трехлетней давности.