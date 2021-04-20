9 мая «Бессмертный полк» снова пройдет онлайн

В 2020 году общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые полностью прошла в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса. Трансляция шествия проходила на сайте polkrf.ru и в соцсетях.

В этом году организаторы вновь избрали онлайн-формат. «Бессмертный полк» пройдет онлайн 9 мая. Начался прием заявок на участие в шествии. В текущем году онлайн-парад запланирован на 15.00 по местному времени во всех регионах России и еще примерно в 100 странах.

Решение повторить онлайн-акцию приняли по итогам прошлого года. Тогда «Бессмертный полк онлайн» проходит 20 дней, трансляцию посмотрели около 25 млн жителей всего мира, из разных стран подали около 3 миллионов заявок.

Успех прошлого года и рост числа желающих поучаствовать в акции побудил организаторов пересмотреть технический подход. В текущем году все трансляции пройдут в один день – 9 мая. Сетку общей трансляции разделят по регионам с учетом местного времени. Таким образом, жители каждого региона страны смогут увидеть своих родных и близких, которые защищали Родину в Великой Отечественной войне – на фронте и в тылу.

Трансляцию будут передавать на местном ТВ, на городских экранах и в соцсетях.

Заявки на участие принимаются с 20 апреля по 7 мая в личном кабинете на официальном сайте «Бессмертного полка онлайн». Заявку можно повторить с прошлого года.

Заявка считается принятой, когда модераторы покажут портрет героя, укажут дату и время показа портрета в эфире. По желанию можно получить фрагмент онлайн-шествия с фотографией родственника – участника ВОВ.

Сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева отметила, что традиционное шествие «Бессмертного полка» состоится при благоприятной эпидемиологической обстановке 24 июня.

— Мы очень хотим соединить живое шествие «Бессмертного полка» с Парадом Победителей. Но это будет возможно, только если будет дано добро на шествие Роспотребнадзора, который, если сочтет возможным, смягчит санитарно-эпидемиологические требования. Пока такого разрешения нет, — рассказала Елена Цунаева.

Помогать организовывать и проводить акцию онлайн и живое шествие «Бессмертного полка» будут более 50 тысяч добровольцев из движения «Волонтеры Победы». Представительства волонтеров есть и в России, и в 50 других странах. Волонтеры, помимо прочего, должны модерировать заявки-«шутки», включая попытки реабилитации нацизма.

Елена Цунаева отметила, что Следком РФ ужесточил наказание за подобные действия – от исправительных работ до тюремного срока и выплаты штрафа до 3 миллионов рублей.