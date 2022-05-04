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9 мая в Кирове перекроют дороги и запретят парковку транспорта

Юлия Зорина Новости, Лучшее, Общество

В День Победы в Кирове перекроют ряд дорог из-за проведения праздничных мероприятий. Движение транспорта будет ограничено преимущественно в центре.

Какие дороги будут перекрыты в Кирове 9 мая

С 00 до 23 часов: 

  • Карла Либкнехта от Преображенской до Спасской
  • Московская от Дерендяева до Карла Маркса и на участке от Казанской до Набережной Грина;
  • Динамовский проезд;
  • Пионерский переулок.

с 00 до 15 часов: 

  • Московская от Володарского до Казанской;
  • Карла Маркса от Преображенской до Спасской;
  • Володарского от Преображенской до Спасской;
  • Свободы от Преображенской до Спасской;
  • Ленина от Преображенской до Герцена;
  • Казанская от Пятницкой до Герцена. 

с 20 до 23 часов: 

  • Московская от Октябрьского проспекта до Дерендяева (кроме общественного транспорта);
  • Карла Либкнехта от Пятницкой до Герцена;
  • Карла Маркса от Труда до Герцена;
  • Спасская от Дерендяева до Володарского;
  • Преображенская от Октябрьского проспекта до Володарского (кроме общественного транспорта);
  • Дерендяева от Пятницкой до Спасской (кроме общественного транспорта);

с 8 до 14 часов, Нововятский район: 

  • Ленина;
  • Парковая от Коммунистической до Рухлядьева;

с 18 до 23 часов, Нововятский район: 

  • Ленина;
  • Парковая от Ленина до Рухлядьева.
  • с 8 до 10 часов, Лянгасово:
  • Комсомольская от Ленина до дома №10;
  • Ленина от Комсомольской до Октябрьской
  • Октябрьская от дома №40 до дома №42. 
Также нельзя будет парковать транспорт и останавливаться на следующих улицах:

С 18 часов 8 мая до 23 часов 9 мая:

  • на Карла Либкнехта от Преображенской до Спасской;
  • на Карла Маркса от Преображенской до Спасской;
  • на Московской от Дерендяева до Володарского;
  • на Московской от Казанской до набережной Грина;
  • на Динамовском проезде;
  • в Пионерском переулке.

С 18 часов 8 мая до 15 часов 9 мая: 

  • на Московской от Володарского до Казанской;
  • на Володарского от Преображенской до Спасской;
  • на Свободы от Преображенской до Спасской;
  • на Ленина от Преображенской до Спасской;
  • на Казанской от Пятницкой до Спасской. 

9 мая с 6 до 13.30

  • на парковке перед памятником маршалу Коневу на площади;

9 мая с 00 до 23 часов, Нововятский район:

  • на улице Ленина;
  • на улице Парковой от Коммунистической до Рухлядьева;

9 мая с 00 до 10 часов, Лянгасово:

  • на Комсомольской от Ленина до дома №10 по Комсомольской;
  • на Ленина от Комсомольской до Октябрьской;
  • на Октябрьской от дома №40 до дома №42. 

Также 7 мая с 6 до 19 часов будет перекрыта улица Казанская на участке от Красноармейской до Орловской. Парковка машин здесь будет запрещена. 

Программа мероприятий в Кирове в День Победы — 2022. 

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Юлия Зорина