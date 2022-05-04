9 мая в Кирове перекроют дороги и запретят парковку транспорта

В День Победы в Кирове перекроют ряд дорог из-за проведения праздничных мероприятий. Движение транспорта будет ограничено преимущественно в центре.
Какие дороги будут перекрыты в Кирове 9 мая
С 00 до 23 часов:
- Карла Либкнехта от Преображенской до Спасской
- Московская от Дерендяева до Карла Маркса и на участке от Казанской до Набережной Грина;
- Динамовский проезд;
- Пионерский переулок.
с 00 до 15 часов:
- Московская от Володарского до Казанской;
- Карла Маркса от Преображенской до Спасской;
- Володарского от Преображенской до Спасской;
- Свободы от Преображенской до Спасской;
- Ленина от Преображенской до Герцена;
- Казанская от Пятницкой до Герцена.
с 20 до 23 часов:
- Московская от Октябрьского проспекта до Дерендяева (кроме общественного транспорта);
- Карла Либкнехта от Пятницкой до Герцена;
- Карла Маркса от Труда до Герцена;
- Спасская от Дерендяева до Володарского;
- Преображенская от Октябрьского проспекта до Володарского (кроме общественного транспорта);
- Дерендяева от Пятницкой до Спасской (кроме общественного транспорта);
с 8 до 14 часов, Нововятский район:
- Ленина;
- Парковая от Коммунистической до Рухлядьева;
с 18 до 23 часов, Нововятский район:
- Ленина;
- Парковая от Ленина до Рухлядьева.
- с 8 до 10 часов, Лянгасово:
- Комсомольская от Ленина до дома №10;
- Ленина от Комсомольской до Октябрьской
- Октябрьская от дома №40 до дома №42.
Также нельзя будет парковать транспорт и останавливаться на следующих улицах:
С 18 часов 8 мая до 23 часов 9 мая:
- на Карла Либкнехта от Преображенской до Спасской;
- на Карла Маркса от Преображенской до Спасской;
- на Московской от Дерендяева до Володарского;
- на Московской от Казанской до набережной Грина;
- на Динамовском проезде;
- в Пионерском переулке.
С 18 часов 8 мая до 15 часов 9 мая:
- на Московской от Володарского до Казанской;
- на Володарского от Преображенской до Спасской;
- на Свободы от Преображенской до Спасской;
- на Ленина от Преображенской до Спасской;
- на Казанской от Пятницкой до Спасской.
9 мая с 6 до 13.30
- на парковке перед памятником маршалу Коневу на площади;
9 мая с 00 до 23 часов, Нововятский район:
- на улице Ленина;
- на улице Парковой от Коммунистической до Рухлядьева;
9 мая с 00 до 10 часов, Лянгасово:
- на Комсомольской от Ленина до дома №10 по Комсомольской;
- на Ленина от Комсомольской до Октябрьской;
- на Октябрьской от дома №40 до дома №42.
Также 7 мая с 6 до 19 часов будет перекрыта улица Казанская на участке от Красноармейской до Орловской. Парковка машин здесь будет запрещена.
Программа мероприятий в Кирове в День Победы — 2022.