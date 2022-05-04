9 мая в Кирове перекроют дороги и запретят парковку транспорта

В День Победы в Кирове перекроют ряд дорог из-за проведения праздничных мероприятий. Движение транспорта будет ограничено преимущественно в центре.

Какие дороги будут перекрыты в Кирове 9 мая

С 00 до 23 часов:

Карла Либкнехта от Преображенской до Спасской

Московская от Дерендяева до Карла Маркса и на участке от Казанской до Набережной Грина;

Динамовский проезд;

Пионерский переулок.

с 00 до 15 часов:

Московская от Володарского до Казанской;

Карла Маркса от Преображенской до Спасской;

Володарского от Преображенской до Спасской;

Свободы от Преображенской до Спасской;

Ленина от Преображенской до Герцена;

Казанская от Пятницкой до Герцена.

с 20 до 23 часов:

Московская от Октябрьского проспекта до Дерендяева (кроме общественного транспорта);

Карла Либкнехта от Пятницкой до Герцена;

Карла Маркса от Труда до Герцена;

Спасская от Дерендяева до Володарского;

Преображенская от Октябрьского проспекта до Володарского (кроме общественного транспорта);

Дерендяева от Пятницкой до Спасской (кроме общественного транспорта);

с 8 до 14 часов, Нововятский район:

Ленина;

Парковая от Коммунистической до Рухлядьева;

с 18 до 23 часов, Нововятский район:

Ленина;

Парковая от Ленина до Рухлядьева.

с 8 до 10 часов, Лянгасово:

Комсомольская от Ленина до дома №10;

Ленина от Комсомольской до Октябрьской

Октябрьская от дома №40 до дома №42.

Также нельзя будет парковать транспорт и останавливаться на следующих улицах:

С 18 часов 8 мая до 23 часов 9 мая:

на Карла Либкнехта от Преображенской до Спасской;

на Карла Маркса от Преображенской до Спасской;

на Московской от Дерендяева до Володарского;

на Московской от Казанской до набережной Грина;

на Динамовском проезде;

в Пионерском переулке.

С 18 часов 8 мая до 15 часов 9 мая:

на Московской от Володарского до Казанской;

на Володарского от Преображенской до Спасской;

на Свободы от Преображенской до Спасской;

на Ленина от Преображенской до Спасской;

на Казанской от Пятницкой до Спасской.

9 мая с 6 до 13.30

на парковке перед памятником маршалу Коневу на площади;

9 мая с 00 до 23 часов, Нововятский район:

на улице Ленина;

на улице Парковой от Коммунистической до Рухлядьева;

9 мая с 00 до 10 часов, Лянгасово:

на Комсомольской от Ленина до дома №10 по Комсомольской;

на Ленина от Комсомольской до Октябрьской;

на Октябрьской от дома №40 до дома №42.

Также 7 мая с 6 до 19 часов будет перекрыта улица Казанская на участке от Красноармейской до Орловской. Парковка машин здесь будет запрещена.

Программа мероприятий в Кирове в День Победы — 2022.