9 ноября выберут председателя Общественной палаты Кировской области

9 ноября пройдёт пленарное заседание Общественной палаты Кировской области нового созыва.

На нём будут выбраны председатель и его заместители. Кроме того, члены ОПКО определятся с комиссиями.

На заседание приглашены губернатор Игорь Васильев, председатель правительства Александр Чурин, председатель Заксобрания Роман Береснев и министр внутренней политики Андрей Лучинин.

Место проведения — «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики» (ул.Преображенская, 14, конференц-зал). Начало в 14 часов.

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