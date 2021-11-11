90 кировских водителей получили реальные сроки за пьяную езду

90 жителей Кировской области получили реальный срок за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщили в ГИБДД.

В ведомстве отметили, что пьяных водителей выявляют ежедневно. За 10 месяцев 2021 года было задержано 3,4 тысячи автомобилистов, севших за руль после употребления алкоголя или отказавшихся от медосвидетельствования.

За это водителям грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторную езду в пьяном виде наступает уголовная ответственность.

В текущем году сотрудники ГИБДД выявили 463 факта повторного управления автомобилем в пьяном виде. По 90 случаям суд вынес приговоры о реальных сроках – от 4 месяцев до 2 лет лишения свободы.

Ранее в ГИБДД составили типовой портрет пьяного водителя в Кировской области.