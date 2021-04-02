90-летняя кировчанка сделала прививку от ковида

В Кировской области полным ходом идет массовая вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день привиты более 50 тысяч человек. Одна из них – Авиетта Зонова из Нововятска.

Авиетте 90 лет. Как рассказала женщина, к своему здоровью она ответственно относится с детства и вовремя делает все прививки. Когда объявили о начале вакцинации от коронавируса, она не задумываясь записалась на прививку.

— Прививка – хороший способ защититься от опасной инфекции. Мне очень хочется жить как раньше, встречаться с родными и подругами, гулять, — говорит Авиетта.

Кировчанка сделала прививку в поликлинике №1 горбольницы №2. После вакцинации женщине вручили букет цветов как самому пожилому пациенту в Кировской области, сделавшему прививку от ковида.

Пока что Авиетта привилась только первым компонентом вакцины. Вторую инъекцию поставят через 3 недели. Сейчас женщина чувствует себя хорошо.

– Накануне в Кировскую область поступила очередная партия вакцины в количестве 8200 доз. Завтра поступит еще 10 000 доз, – отметил первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Ранее своими ощущениями после прививки от COVID-19 поделилась другая кировская пенсионерка чуть помладше – 82-летняя Маргарита Трушкова. На момент написания материала она сделала только первый компонент вакцины.

В начале марта Маргарита Ивановна привилась и вторым компонентом, и, по ее словам, чувствует себя хорошо и больше не боится выходить на улицу. Впрочем, маску пока не снимает – не положено.