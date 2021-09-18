91-летний ветеран с 18 лет не пропустил ни одни выборы

На выборах-2021 Сергей Чермных, ровесник Богородского района, проголосовал в числе первых.

В Богородском в первый день голосования в числе первых сделал свой выбор ровесник Богородского района, ветеран труда 91-летний Сергей Владимирович Чермных.

Члены избирательной комиссии предлагали ему проголосовать на дому, однако ветеран наотрез отказался и сам пришёл на выборы. Расстояние от дома Сергея Владимировича до участка — около километра, ветеран преодолел его за полчаса.

Сергей Владимирович Чермных — человек в Богородском районе известный и особо почитаемый.

Свой трудовой путь он начал в 12 лет — осенью 1942-го, когда из деревни на фронт ушёл последний трудоспособный мужчина.

Медаль «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны» — самая дорогая награда для ветерана.

Сергей Владимирович Чермных имеет огромный опыт, ему довелось поработать и трактористом, и председателем колхоза. А в 1982 году он пришёл на должность директора Богородского лесхоза, который в то время не зарабатывал даже на зарплату рабочим. Лесхоз он вскоре вывел в одно из передовых предприятий района и возглавлял его до самой пенсии. Под руководством Чермных были построены тёплая стоянка для автомашин, столярный цех, материальный склад, велось строительство домов.

Позднее, будучи уже на заслуженном отдыхе, Сергей Владимирович длительное время принимал активное участие в работе районной ветеранской организации, его имя занесено в Книгу почёта Богородского района.

Сейчас ветеран старается быть в курсе всех событий – общественных и политических, новости узнаёт из газет «Кировская правда» и «Богородская Заря», которые выписывает уже 65 лет. Своим традициям остаётся верен.