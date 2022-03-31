Администрация Кирова: решение о закрытии киосков Роспечати принял собственник

В мэрии Кирова прокомментировали ситуацию с закрытием киосков Роспечати, торговавших печатной прессой.

В последние дни в горадминистрацию поступило немало обращений граждан, обеспокоенных исчезновением киосков. В департаменте экономического развития и предпринимательства пояснили, что решение о закрытии принял сам собственник бизнеса.

Причина – нерентабельность. Купить газеты и журналы жители Кирова теперь могут в сетевых магазинах и в отделениях Почты России.

В настоящее время городские власти прорабатывают с торговыми сетями вопрос о расширении ассортимента печатной прессы. Также в городской схеме размещения НТО предусмотрены 15 мест для продажи печатных изданий. Арендная плата с таких арендаторов взимается по льготной ставке.

Ранее кировским предпринимателям пообещали спецкредит на приведение киосков к единому стилю.