Администрация Кирова: ямы на городских катках устраняют ежедневно

В горадминистрации Кирова сообщили, что за содержанием городских катков ведется ежедневный контроль.

В настоящее время в городе функционируют 5 бесплатных ледовых площадок. Они находятся в парке имени Гагарина, на Театральной площади, в Коминтерне, в Кочуровском парке и в парке ЛПК в Нововятском районе.

Жители города рады, что каток в шаговой доступности есть практически в каждом районе. Однако многие любители коньков жалуются на некачественный лед с опасными ямами и выбоинами.

В мэрии рассказали, что в новогодние праздники бесплатные катки ежедневно посещали тысячи человек. Все жалобы и обращения кировчан по поводу плохого льда оперативно отрабатывались подрядчиками.

— Сотрудники теруправлений и департамента городского хозяйства держат ситуацию на контроле. На устранение замечаний уходит не более суток, — отметили в горадминистрации. – Почти ежедневно катки выравнивали и подливали с помощью спецтехники.

Стоит отметить, что лед нередко портят сами катающиеся или хулиганы. Так, перед Новым годом неизвестные повредили ледовое покрытие на самом большом городском катке в Коминтерне.

Ранее мы писали, что кировчанка попала в яму на катке в Кочуровском парке и сломала руку.