Адреса успеха вятских аграриев

Топ-8 реальных и перспективных точек роста сельхозпредприятий региона: результаты работы, планы, поддержка министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области.

Развитие АПК и повышение социального уровня жизни на селе остаются одним из приоритетов в работе правительства региона. Поддержка со стороны власти способствует устойчивому развитию отрасли.

Кировская область продолжает занимать первое место в ПФО по надою на одну корову и третье место по валовому производству молока. В 2020 году область стала первой в Приволжском федеральном округе по темпам роста производства яиц и вошла в десятку лучших регионов по этому показателю по России.

В своей работе вятские аграрии делают ставку на кадры, а также техническую и технологическую модернизацию отрасли. В 2020 году правительство региона возместило сельхозтоваропроизводителям часть затрат на техническое переоснащение отрасли в размере около 430 млн рублей. В этом году поддержка региональным сельхозпредприятиям пока составила 375 млн рублей.

Рекорды сельского хозяйства связаны и с поддержкой сельхозпроизводителей, инвесторов региональной властью при помощи льготных кредитов и иных разработанных меры.

1. Зуевский район

Знаменитая вятская рожь — на возрожденных землях бывшего колхоза «Хмелевский».

Частный инвестор в Зуевском районе намерен реализовать проект по введению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Речь идёт о взятых в аренду на 10 лет полях бывшего колхоза «Хмелевский». На 2700 га земель он планирует выращивать знаменитую вятскую рожь. В результате реализации проекта появятся не менее 10 новых рабочих мест, будет воссоздана обслуживающая инфраструктура, увеличатся налоговые поступления в местный и региональный бюджеты. И, конечно, проект укрепит торговую марку «Вятская рожь» на территории России. В дальнейшей перспективе инвестор готов приступить к строительству зерносушильного комплекса и мукомольного комбината. По поручению губернатора Кировской области Игоря Васильева работа по поиску инвесторов для введения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения продолжается.

2. Богородский район

Вятский пармезан: расширяется география продаж и производственная площадка.

Ещё один цех для созревания пармезана появится на промышленной площадке территории Богородского молочного завода, куда два года назад зашли итальянские инвесторы — учредители ООО «Дом сыра».

За это время объём переработки для варки сыра вырос в 3 раза и продолжает увеличиваться. Ежедневно сырьём для изготовления сыра сорта «Пармезан» становятся три тонны кировского молока.

Вот такой результативной оказалась встреча итальянских бизнесменов с кировскими производителями молока, инициированная около четырех лет назад главой региона Игорем Васильевым. Спустя год была выпущена первая пробная партия сыра. В 2019 году компания перерабатывала 1 тонну богородского молока в день, в 2020 году — 3,5 тонны сырья ежедневно. Единственным поставщиком сырого молока для «Дома сыра» является СПК «Красное Знамя» Кумёнского района, а Богородский молочный завод готовит сырьё для последующей переработки в соответствии с итальянскими технологиями сыроварения.

Сыровар Роверси Джулиано отмечает, что инвестиции в Кировскую область оправдали ожидания. Сыры отправляют не только в Италию, популярны они и в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Владивостоке, нескольких регионах ПФО. По словам учредителя, в ближайшее время Богородский завод планирует для «Дома сыра» построить еще один цех для созревания головок сыра на площади в 500 квадратных метров.

3. Омутнинский район

В селе Залазна может появиться первое осетровое хозяйство в регионе.

В 2016 году Андрей Сластников организовал на пустыре, заросшем бурьяном вблизи Залазинского водохранилища. личное подсобное хозяйство. Определяющим моментом при выборе места стала вода нужного качества. Два года спустя хозяйство состояло уже из 8 бассейнов, в которых плескалась форель и карпы. В 2020-м был зпущен цех зимнего содержания.

Растущий спрос на экологически чистую, да к тому же вкусную продукцию стимулировал предпринимателя направлять все зарабатываемые средства на развитие бизнеса. Но их все равно не хватало.

В текущем году начинающий аграрий принял решение о создании крестьянско-фермерского хозяйства и заявился в качестве претендента на получение гранта в размере 3 миллионов рублей на конкурс «Агростартап».

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» создан региональный проект «Акселерация субъектов МСП». В этом году по проекту выделено 30 млн рублей на поддержку тех, кто начинает свой агробизнес. Этой господдержкой можно воспользоваться один раз. Интерес к конкурсу «Агростартап» растёт с каждым годом.

— Три миллиона решили бы все сегодняшние наши вопросы, — уверен Андрей Сластников. — На данный момент мы выращиваем около 3-4 тонн рыбы в год, к концу 2021 года с господдержкой КФХ нацелены на 8 тонн товарной продукции, в 2022 — на 12 тонн. Рыбу поставляем в Киров, Пермь, Удмуртию, Татарстан. Через 3-5 лет, если получится развиваться согласно нашим планам, сможем приступить к созданию первого в Кировской области осетрового хозяйства.

4. Киров

Учёные вывели новые сорта гороха, ячменя, лука-шалота и смородины.

Четыре новых сорта сельскохозяйственных культур, адаптированных к длинному световому дню и перепадам температуры, устойчивых к вредителям, высокоурожайных увидели свет благодаря ученым федерального аграрного научного центра Северо-Востока имени Н. Рудницкого. Это среднеспелый сорт полевого гороха «Вятич», сорт ячменя «Боярин», сорт лука-шалота «Надежный» и сорт смородины «Ариэль». На создание некоторых ушло около 15 лет.

Поскольку Кировская область является зоной рискованного земледелия и здесь нет промышленного садоводства, селекционеры в большей степени ориентированы на садоводов-любителей. По словам учёных, спрос на новые сорта очень высок. Работы по их выведению традиционно ведутся в рамках госзадания на бюджетные средства.

В этом году селекционно-семеноводческий центр по зерновым и зернобобовым культурам АНЦ Северо-Востока имени Н. Рудницкого, созданный в 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука», получил федеральный грант в размере 90 миллионов рублей.

Ему удалось обойти 38 претендентов на господдержку и набрать наивысший балл оценочной комиссии.

5. Котельничский район

Колхоз «Искра» достраивает крупный животноводческий комплекс.

Совсем скоро в «Искре» появится новая молочная ферма на 500 голов.

— Это будет большой объект, размеры помещения уже впечатляют: 110 метров в длину, 55 в ширину при высоте потолка в 12 метров, — сообщает председатель СПК «Колхоз «Искра» Сергей Гущин. — Много света, хорошая вентиляция, современная система навозоудаления, поения животных, которые будут находиться на беспривязном содержании. Все оборудование на новой ферме, кроме поилок и кормового стола, импортного производства. Также на территории объекта будут размещены новый санитарно-пропускной пункт и система охлаждения молока для его дальнейшей отгрузки.

Планируется, что на новом объекте будут трудиться всего 10 человек. Это возможно благодаря автоматизации многих процессов, что делает рабочие места высокопроизводительными и хорошо оплачиваемыми.

Руководство «Искры» возлагает большие надежды на увеличение производства молока не только в связи с появлением нового объекта, но и благодаря грамотной работе со стадом. В 2020 году в «Искре» появилась большая телячья деревня, молодняк в ней впервые в истории районного животноводства пережил суровые морозы.

Общее поголовье крупного рогатого скота в «Искре» превышает 3000 голов, около половины из них — коровы, дающие молоко высшего сорта и сорта «экстра».

6. Куменский район

Козоводческая ферма СПК «Красное Знамя» претендует на статус племрепродуктора.

Ещё осенью прошлого года козоводческая ферма СПК «Красное Знамя» насчитывала 1593 головы, сегодня этот показатель стремится к 1800 единиц мелкого рогатого скота. Активно набирая производственные обороты, козоферма планирует в ближайшее время получить и статус племенного репродуктора по разведению коз молочного направления.

По словам главы СПК «Красное Знамя» Владимира Шулаева наращивание производства идёт с 2017 года. Именно тогда хозяйство закпило 140 чистопородных козочек и 4 козликов зааненской породы. Далее планомерный закуп животных происходил ежегодно.

Это позволило хозяйству получить почти 350 тонн козьего молока при среднем надое на одну козоматку в 510 литров за годовой период лактации. Практически весь объем полученного молока хозяйство успешно реализовало.

Как отмечает председатель правительства Кировской области Александр Чурин, козоводческая ферма – новое направление в современном животноводстве Кировской области, которое продолжает активно развиваться. Напомним, подобный кумёнской козоферме комплекс есть и в Свечинском районе.

7. Советский район

«Сладкая Слобода» входит в 15 крупнейших фабрик России.

Фабрика домашнего печенья «Сладкая Слобода» — один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Советского района – прошла тернистый путь от небольшого регионального предприятия до крупной федеральной компании. Производственные площади «Сладкой Слободы» составляют 25 тыс. кв. м. Здесь работает 18 производственных линий и участков.

— Объём производимой продукции — 100 тонн в сутки, или 3 тысячи тонн в месяц, — рассказал глава предприятия Владимир Полозов. — В постоянно расширяющемся ассортименте — более 170 наименований печенья и других сладостей, реализуемых в 17 стран мира, таких как Китай, Монголия, Германия, США, Израиль, страны бывшего СНГ.

На фабрике трудятся более тысячи сотрудников, причем не только из Советского района, близлежащих муниципалитетов, но и из других регионов России. Комфортные условия труда: бесплатная доставка автобусами, современная столовая с круглосуточным горячим питанием, служебное жилье и другие меры корпоративной поддержки способствуют снятию вопроса о текучести кадров. Предприятие не оставляет без внимания молодежь, финансово поддерживая семьи сотрудников.

Более того, компания получила специальный приз «Лучшее предприятие» от министерства сельского хозяйства Российской Федерации за многолетний выпуск качественной и востребованной продукции. Не смотря на пандемию, в 2020 году предприятие не останавливало производство, что позволило завершить прошлый го с приростом продаж на уровне 16%. В ближайших планах “Сладкой Слободы» — запуск двух новых линий для производства.

8. Советский район

Один миллион яиц в день — результат инвестпрограммы по реконструкции и модернизации Советской птицефабрики.

Советская агрофирма больше года держится на пике своего развития и намерена двигаться дальше. Масштабная модернизация позволила предприятию увеличить поголовье кур-несушек до 1 млн голов. Осенью прошлого года Советская агрофирма завершила плановое строительство очередного цеха для содержания кур-несушек вместимостью 145 тысяч голов. В современном корпусе было установлено птицеводческое оборудование из Германии стоимостью более 900 тысяч евро. Тогда же состоялась презентация утепленной галереи яйцесбора — 250-метровой ленты-транспортера, которая связывает склад с цехами, где несутся куры. Ввели в строй и новую сортировочную машину голландского производства. Это новейшая разработка в отрасли птицеводства отбирает по 120 тысяч яиц в час.

Увеличение поголовья агрофирмы — такую амбициозную задачу ставил перед предприятием ее учредитель Алексей Барамзин к концу 2020 года и она была успешно решена благодаря ряду крупных преобразований, цель которых — получать около 1 млн штук яиц в день.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Алексей Котлячков, это большой рывок в развитии яичного птицеводства в регионе. Успех предприятия — это большие перспективы для района, высокотехнологичные рабочие места, достойная заработная плата.

Планы птицефабрики по 2021 году — строительство еще двух корпусов и приобретение комплекта птицеводческого оборудования для цеха молодняка кур вместимостью почти 300 тысяч голов, а также строительство второй очереди галереи для размещения централизованного транспортера, кормосклада для хранения оперативного запаса кормов.