Адвокат по уголовным делам о ДТП и адвокат по арбитражным спорам

Количество автомобилей на дорогах и улицах все время увеличивается. Не спасает даже растущая сеть шоссе. Попасть в аварию может практически каждый человек. Адвокат по делам ДТП может потребоваться любому – не только водителю, но и пешеходу.

Когда нужен юрист по ДТП

Без адвоката не обойтись в случае предъявления обвинений по уголовному делу. Практически все подобные случаи – сложные с точки зрения юридической практики. Не всегда следы аварии интерпретируются однозначно, свидетели нередко противоречат в показаниях. Причем рассказ часто необъективен и зависит от ракурса, момента наблюдения, состояния опрашиваемого.

Уголовное наказание за ДТП назначается только при тяжких последствиях. В остальных случаях придется отвечать в административном порядке. Не нужно забывать про гражданско-правовую ответственность – в случае причинения материального ущерба, его придется оплачивать.

Помощь адвоката способствует объективному рассмотрению дела о ДТП, учету всех факторов, приведших к аварии:

неправильные действия водителей и пешеходов;

дорожная обстановка;

метеорологические условия;

техническое состояние транспортных средств и т. п.

Также нужно учитывать шоковое состояние водителя, нередко ведущее к признанию им себя виновным вопреки реальным обстоятельствам, добросовестное заблуждение свидетелей.

Грамотный адвокат, которого можно найти, например, на этом сайте, способен выявить обстоятельства, ускользнувшие от сотрудников ГИБДД. Это может снизить ответственность, даже привести к оправданию необоснованно обвиненного человека.

Чем занимается адвокат по арбитражным спорам

Арбитраж – процедура разрешения споров, возникающих в сфере в коммерческих или имущественных отношениях организаций или предпринимателей. Подобные конфликты разрешаются специальными судебными органами, носящими название арбитражных. Решают они довольно большое количество вопросов, но наиболее распространенный вид претензий – взыскания по долговым обязательствам и требования уплаты денег, причитающихся по договору.

Адвокат по гражданским и арбитражным делам требуется не всегда. При производстве в приказном или упрощенном порядке можно обойтись без юриста. Достаточно, если юрист сформирует пакет документов, предъявляемых в суд. В случае же искового ведения дела – без него обойтись не получится.

Юрист участвует в деле с самого его начала. Прежде всего он должен оценить перспективность, есть ли шансы выиграть. Затем он должен проконтролировать выполнение досудебного этапа, с обязательным информированием ответчика об имеющихся претензиях.

Только после этого можно обращаться в суд. В арбитражном производстве крайне важно соблюдение всех процессуальных требований и форм документов. При малейшем расхождении с правилами в иске может быть отказано.

Также важна роль адвоката непосредственно в судебном процессе, он должен присутствовать на каждом заседании, вовремя парируя действия противной стороны и вырабатывая линию поведения клиента.