«Аэрофлот» не будет летать по негарантированному тарифу

В авиакомпании заявили, что не планируют вводить негарантированные билеты. Об этом рассказал представитель «Аэрофлота» Михаил Демин, пишет портал «ПолитРоссия».

Негарантированный билет дает авиаперевозчику возможность изменять дату рейса, маршрут борта и даже класс обслуживания, не учитывая мнение клиентов. По словам Демина, такая идея действительно рассматривалась руководством компании в самом начале пандемии коронавируса.

Как полагали в «Аэрофлоте», негарантированный билет может дать пассажирам некую определенность при изменениях расписания или замене самолетов, а также снизить стоимость билетов, уточняют «Ведомости».

Однако на текущий момент от идеи было решено отказаться. Вероятность снижения стоимости билетов по «негарантированному тарифу» Михаил Демин также опроверг.

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