Сегодня кировский аэропорт Победилово принял 300-тысячного пассажира с начала года.

Он прилетел самолётом авиакомпании «Руслайн» из Москвы. Ему вручили сертификаты на бесплатное обслуживание в бизнес-зале аэропорта и на бесплатный перелёт авиакомпанией по любому направлению маршрутной сети в обе стороны на двух человек.

Такой уровень пассажиропотока достигнут в Кирове впервые с начала 90-х. Этого удалось добиться благодаря открытию новых направлений, в том числе в Екатеринбург, Калининград, Калугу, Уфу, а также за счёт увеличения рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Ранее мы сообщали, что аэропорт Победилово представил зимнее расписание рейсов.