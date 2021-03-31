Аэропорт «Победилово» расплатился с сотрудниками

Задолженность по зарплате сотрудникам аэропорта «Победилово» в 1,8 млн рублей полностью погашена за счет внутренних резервов предприятия. Об этом сообщили в облминтрансе.

Вместе с последним разработаны мероприятия по увеличению доходов и стабилизации финансового состояния.

Так, 18 млн рублей ожидают получить от открытия новых субсидируемых маршрутов Киров из Кирова в Екатеринбург, Калугу и Уфу, от учащения рейсов и роста числа пассажиров в Сочи и Москву.

Также нынче в «Победилово» запланировано строительство аварийно-спасательной станции в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Из федерального бюджета на работы направят 121 млн рублей.

Ранее мы писали, что из Кирова в Москву запущены дополнительные авиарейсы.