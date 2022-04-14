Афанасьевский вяз претендует на звание «Дерево года»

Вяз из Афанасьевского района будет участвовать в конкурсе «Дерево года». Знаменитому дереву более 340 лет, а его высота — почти 40 метров.

Вяз стоит на высоком берегу Камы, на Марковском угоре. Отсюда – куда ни глянь – видны все окрестные деревни и леса до самого горизонта.

По легенде, дерево посадил местный житель, вернувшийся домой после первой турецкой войны. А была она в 1677-1681 годах. Росток вяза неизвестный солдат пронес с собой через долгие дороги с чужой стороны до родной Вятки. Им солдата давно забыто, а дерево стоит.

Афанасьевский вяз – свидетель многих исторических событий. В 1919 году под ним стоял дозор частей адмирала Колчака. По соседству с вязом казнили красного командира с группой бойцов. Их обманом заманил в деревню зажиточный крестьянин из закамской деревни. Неподалеку от дерева находится безымянная могила.

А еще говорят, что если прислониться к вязу, к его могучему стволу в несколько обхватов — получаешь силу родного края.

В 2014 году в 300 метрах от вяза был установлен поклонный крест в честь памяти всех защитников Отечества, отдавших жизни за Родину. На кресте надпись: «Российским воинам за веру и Отечество живот свой положившим».

В 2022 году афанасьевский вяз представит Кировскую область в конкурсе «Российское дерево года – 2022». За это дерево проголосовали кировчане в ходе опроса, который проводило минприроды.

Конкурс «Российское дерево года» является отборочным этапом ежегодного международного конкурса «Европейское дерево года». Одна из его задач – обратить внимание россиян на значение старовозрастных деревьев в природном и культурном наследии России.