Об этом актриса рассказала на пресс-конференции с участниками фильма «Честный развод — 2», прошедшей 26 мая.

Во вторник, 24 мая, на кировской улице была разбита тарелка с именами участников картины. Тем самым, традиция «киношников» была соблюдена. Съёмки фильма «Честный развод — 2» начались.

26 мая в Кирове состоялась пресс-конференция, посвящённая этому событию. В ней приняли участие главные актёры картины — Александр Рэмович Робак и Агата Эдгаровна Муцениеце. А также креативный продюсер фильма, автор сценария Константин Сергеевич Трофимов, продюсер Андрей Дмитриевич Дмитриев и режиссер Олег Равильевич Асадулин.

Александр Робак рассказал, что съёмки занимают у них очень много времени и поэтому в Кирове они почти ничего не видели.

Агата Муцениеце планирует в Кирове пробежки по набережной. Также актриса сказала, что ей понравилось кафе «Царское село».

О чём ещё рассказали на пресс-конференции, посвящённой фильму «Честный развод-2», читайте по ссылке.

О том, какие улицы будут перекрыты в Кирове в связи со съёмками, смотрите здесь.