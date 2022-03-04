Аккредитованным кировским IT-компаниям предоставят льготные кредиты

2 марта вступил указ о мерах по обеспечению ускоренного развития сферы информационных технологий.

Налоговые преференции получат разработчики мобильных приложений и организации, которые реализуют, устанавливают и тестируют отечественные решения.

Ежегодно из федерального бюджета будут выделяться средства на грантовую поддержку IT-проектов. Организации смогут получить деньги на улучшение жилищных условий сотрудников и повышение зарплаты. Кроме того, работникам предоставят право на отсрочку от призыва на военную службу.

Аккредитованным компаниям станут доступны льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%, на текущую деятельность и реализацию новых проектов. Они освобождаются от обязанности платить налог на прибыль — до 31 декабря 2024 года ставка по нему составит 0%.

Упростятся процедуры принятия на работу в IT-организации иностранных граждан и получения ими вида на жительство.

«Реализация этих мер позволит не допустить снижения темпов развития отрасли информационных технологий и обеспечить устойчивое функционирование IT-инфраструктуры», — говорит и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Алексей Сухих.

Также указом устанавливаются налоговые преференции для российского программного обеспечения и компаний, получающих доход от рекламы отечественных IT-решений. Их на три года освободят от налогового, валютного и других видов госконтроля. Правительство РФ простимулирует закупки российской продукции для государственных и муниципальных нужд и объектов критической информационной инфраструктуры. Порядок их проведения будет упрощен.

Обязательное условие получения отечественными ИТ-компаниями налоговых льгот и других преференций — аккредитация организаций, работающих в области информационных технологий.