Акции «Первомайского леспромхоза» продают со скидкой в 50%

17 марта Российский аукционный дом (РАД) проведёт повторные торги по продаже 100% федерального пакета акций АО «Первомайский леспромхоз» (Белохолуницкий район).

По сравнению с декабрём, когда активы был выставлены на продажу, их стоимость снизилась на 50%. Сейчас минимальная цена торгов составляет 8,7 млн рублей.

Общество действующее, основным видом деятельности является оказание услуг по распиловке древесины. По данным бухгалтерской отчетности, выручка предприятия за 2020 г. составила 13,4 млн рублей. В собственности — имущественный комплекс, площадью 1,7 тыс. кв.м, и 8 земельных участков общей площадью 9,7 га.

Заявки на участие в торгах принимаются до 9 марта.