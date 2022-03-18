Актёр Ален Делон решил умереть

О желании отца совершить эвтаназию сообщил его сын Энтони Делон французской газете Le Point.

Сейчас Ален Делон живёт в Швейцарии, законы которой разрешают процедуру добровольного ухода из жизни с чужой помощью. В прошлом году к эвтаназии прибегла его жена Натали, страдавшая от рака поджелудочной железы.

Сам актёр считает такое решение нормальным: мол, каждый имеет право в силу обстоятельств и возраста, по его словам, «свалить к черту по-тихому, не проходя больниц, уколов и прочего». Он попросил сына помочь ему в этом.

По последней информации, сын отказался, и вопросом эвтаназии будет заниматься младшая дочь 86-летней знаменитости.