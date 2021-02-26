Аквапарк «Дружба» открыли после профилактики

Информация об открытии появилась в официальной группе аквапарка.

Как сказано в сообщении, «Дружба», где произошло массовое отравление детей, готова принимать посетителей уже сегодня, 26 февраля, с 16 часов. Не будет работать только волновой бассейн – там ведутся технические работы. С 27 февраля комплекс работает в прежнем режиме.

Напомним, информация об отравлении детей парами хлора появилась накануне в соцсетях. В аквапарке не стали отрицать ЧП, пояснив, что его причиной стали морозы и коронавирус.

Следственный комитет начал проверку происшествия. Руководство аквапарка сообщило, что в помещениях были взяты пробы воды и воздуха и проведен осмотр оборудования водоподготовки.

Фото: vk.com/akvapark_kirow