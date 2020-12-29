Александр Чурин исполнил 3 желания маленьких кировчан

Глава региона Игорь Васильев и председатель правительства Кировской области Александр Чурин приняли участие в новогодней акции «Елка желаний». Инициатором акции «Елка желаний» стал президент РФ Владимир Путин.

Акция стартовала в декабре. В ней приняли участие юные кировчане. Они написали письма, в которых рассказали, какие подарки мечтают получить на Новый год.

Мечты детей исполнили члены областного правительства. Напомним, Игорь Васильев исполнил желания сразу 5 детей. Девятилетний Арсений получил приставку, одиннадцатилетний Максим – планшет и шестилетний Кирилл – энциклопедию динозавров. Четырехлетняя Юлия из Санчурска получила свой первый смартфон, а тринадцатилетняя Мария после Нового года поедет в гости к российскому Деду Морозу в Великий Устюг.

29 декабря желания еще троих кировчан исполнил Александр Чурин. Восьмилетняя Марина получил в подарок от председателя правительства популярных среди девочек кукол LOL. Школьница прочитала стих и рассказала, что хочет стать ветеринаром.

— Учись хорошо, радуй маму, заботься о сестренке. Желаю, чтобы твое желание – стать ветеринаром – исполнилось. Всего вам доброго, счастливого Нового года, — сказал Александр Чурин.

Ровесница Марины Алиса получила на Новый год планшет. Теперь с помощью него девочка сможет научиться печатать. Как рассказала мама Алисы, то, что с новогодней елки сняли именно их шарик, для семьи стало приятной неожиданностью и настоящим новогодним чудом.

А пятилетний Ярослав получил от Александра Чурина «говорящую» книжку.

Также в акции поучаствовали глава министерства финансов Лариса Маковеева и сотрудники областного минтранса. Они подарили детям планшет и синтезатор.

В общей сложности от кировчан в этом году поступило 37 заявок. Стать участником в акции или исполнить желания детей можно на сайте елкажеланий.рф.