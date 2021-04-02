Александр Чурин: «Кировская область – территория успеха»

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин встретился со студентами Вятского агротехнологического университета. Мероприятие прошло в рамках проекта «Диалог на равных», а инициаторами встречи стали сами студенты.

Темой для обсуждения стала роль общественного мнения в современной государственной политике.

— Кировская область — это территория успеха, территория, где можно и нужно работать, создавать новые предприятия и производства. У нас уникальный край, богатый своей историей и людьми, — подчеркнул председатель правительства.

Во время беседы ребята интересовались, каковы полномочия председателя регионального правительства, спрашивали о реализации жилищных программ в регионе. Были и личные вопросы – студенты спрашивали об интересах Александра Анатольевича, его студенческой жизни и профессиональном пути, а также о том, какими навыками должен обладать руководитель.

— Необходимо создать такие условия, чтобы ваши идеи могли быть воплощены в жизнь. Чтобы в будущем, через несколько лет, вы стали капитанами промышленности, сельского хозяйства, строили новые производства и меняли нашу жизнь к лучшему. Чтобы молодежь оставалась в Кировской области и имела все возможности для развития и комфортной жизни, — отметил Александр Чурин.

Как добавила министр спорта Анна Альминова, также присутствовавшая на встрече, в Кировской области много талантливой молодежи. И для правительства важно выстраивать диалог с ней, поддерживая прогрессивные идеи молодых людей.