Александр Чурин: «Наша общая задача — сделать малую Родину комфортнее для жизни»

В Кировской области завершился основной период сдачи ЕГЭ. Через неделю стартует дополнительный период сдачи экзаменов. Теме образования и экзаменов, выбора профессии и студенческой жизни оказалось посвящено общение председателя правительства региона Александра Чурина со студентами в рамках проекта «Диалог на равных».

О студенческих годах

Школу я заканчивал вместе с распадом СССР. В 1991 году пошёл в 11 класс. После получения школьного аттестата решил выбрать факультет иностранных языков пединститута. В те годы профессия переводчика была очень важна. Учиться мне нравилось. Знания, полученные за годы учёбы, пригодились.

О карьерном росте в области

Возможности для карьерного роста есть всегда. Если у вас есть амбиции, то всё обязательно получится. Все дороги открыты. Сейчас, например, мы ищем людей, которые могут работать в системе управления. Так что всё зависит только от вас, от вашей способности обучаться и меняться.

О перспективах для педагогов

Отрадно, что в Кировской области много патриотов, которые хотят развивать свой родной край. Наша общая задача — сделать нашу малую Родину комфортнее для жизни людей. Например, за последние годы мы построили много детских садов, школ.

О молодёжной политике

Мы стремимся к поощрению инициатив талантливой, активной молодёжи. В области есть целая система грантов, в том числе на обучение. Сейчас мы перезапустили движение КВН в области. У нас очень талантливые команды.

О пожелании студентам

Учиться без «троек»! Также желаю, чтобы у студентов была идея, к чему стремиться; чтобы по окончанию вуза вы стали специалистами с большой буквы.