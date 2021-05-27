Александр Чурин: «Наша цель — сделать жизнь граждан комфортнее»

Состоялось большое совещание с участием министров Кировской области. Главная тема мероприятия — итоги поездки в Котельничский район.

Напомним, там председатель областного правительства Александр Чурин посетил местный колхоз, побывал на промплощадках предприятий. Также в Котельниче состоялось рабочее совещание с главами сразу нескольких муниципалитетов. На встречу приехали руководители Орловского, Котельничского районов, Арбажского муниципального округа и города Котельнича.

В правительстве обсудили итоги этой встречи. Они касались проблемных вопросов, которые следует решать.

— Наша главная цель – сделать жизнь наших граждан комфортнее, — подчеркнул председатель правительства Кировской области. Ранее он давал поручения главам муниципалитетов. Они должны по ним отчитаться, чтобы можно было начать работать на уровне региона.

Так, затронули вопрос подготовки к осенне-зимнему периоду. Речь идёт о системах теплоснабжения. Вопрос актуальный для жителей Котельнича и заречной части города.

Вариант решения — строительство новой газовой котельной. Александр Чурин подчеркнул, что к работе должны быть подключены представители агентства энергосбережения.

Идут работы в Котельничском районе и на водопроводных сетях. Трубы находятся в неудовлетворительном состоянии. Подлежат замене. При этом работы должны быть проведены комплексно, но пока ремонты идут лишь на небольших участках.

По данной теме в правительстве региона отчитались, что прорабатывается вопрос формирования областной программы по модернизации водоснабжения в регионе. Таким образом, можно будет полностью модернизировать сети, уйти от точечных работ.

Основной проблемой в районах остаётся проблема ремонта дорог. Александр Чурин поручил провести полный аудит в дорожной сфере. Критерии предоставления субсидий городам в районах области для приведения дорог в нормативное состояние в ближайшее время предстоит пересмотреть.

Не могли не рассмотреть на совещании и вопрос переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Только в Арбажском муниципальном округе предполагается дать новое жильё 27 жителям. Сейчас они проживают в неудовлетворительных условиях.

Известно, что эти семьи переедут в новый дом, который начнут строить осенью. Стоимость проекта 18,5 млн рублей.

В Котельниче тема переселенцев стоит также остро. Почти 60 человек ждут нового жилья. Места для строительства домов уже определены.

Фото: Александр Папырин