Александр Чурин назвал фабрику печенья блестящим примером ведения бизнеса

Председатель правительства области побывал с рабочим визитом в Советске. В рамках поездки он посетил фабрику домашнего печенья «Сладкая слобода».

ООО «Сладкая слобода» прошло длинный путь от маленькой региональной компании до федерального производства. Сейчас «слобожане» входят в топ-15 крупнейших кондитерских фабрик страны и являются одним из главных налогоплательщиков района и градообразующим предприятием.

Сегодня фабрика выпускает около 100 тонн печенья в сутки. Ассортимент «Сладкой слободы» насчитывает порядка 170 названий и постоянно расширяется. Продукция советской фабрики продается в 17 странах мира, включая США, Монголию и Китай. Такие цифры приводит глава предприятия Владимир Полозов.

На производстве сладостей работают более 1000 сотрудников, причем не только местных, но и из других областей. Для всех работников предусмотрены различные меры корпоративной поддержки, а также служебное жилье для нуждающихся в нем и доставка до работы. В планах «Сладкой слободы» — дальнейшее развитие и запуск еще двух линий производства.

Министр сельского хозяйства области Алексей Котлячков подчеркнул, что производство не остановилось и в период пандемии. Строгое соблюдение мер профилактики коронавируса позволило не прерывать работу и закончить год с ростом продаж в 16 процентов.

Александр Чурин назвал работу «Сладкой слободы» блестящим примером ведения бизнеса. Как отметил председатель правительства, особого упоминания заслуживает работа предприятия с молодыми кадрами. Снизить затраты на производство и выйти на еще более высокие цифры продаж предприятию поможет газификация. В этом вопросе Александр Чурин обещал содействие властей.

— Вопрос газификации Советского района, как и всего юга области, стоит особенно остро. Будем решать его как можно быстрее, сказал председатель правительства.

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