Александр Чурин назвал успехом работу куменской козофермы

Председатель правительства области посетил козоводческую ферму в Куменском районе. В поездке также принял участие министр сельского хозяйства Алексей Котлячков.

Куменская козоферма — молодое активно развивающееся предприятие. Здесь содержат коз разных пород, включая австрийских и швейцарских. Сегодня производственная мощность фермы составляет 2300 голов и почти 350 тонн молока в год. Продукцию владелец комплекса СПК «Красное знамя» продает через собственную сеть, а в будущем рассчитывает экспортировать в другие регионы.

За почти 1,5 года, прошедшие с официального запуска комплекса, поголовье коз увеличилось почти на 200 особей. В скором времени ферма планирует получить статус племенного репродуктора по разведению зааненских коз. Об этом рассказал глава предприятия Владимир Шулаев.

Александр Чурин отметил успешное развитие «козьего» направления в животноводстве Кировской области. Председатель правительства подчеркнул, что в нашем регионе долгое время не занимались выращиванием коз, поэтому важность таких предприятий нельзя переоценить.

– Козоводческая ферма – сравнительно новое направление в животноводстве в Кировской области, которое сейчас развивается. Наша задача – помогать нашим сельхозпредприятиям, – сказал председатель правительства. – Будем работать над программой развития отрасли в регионе.

Как добавил Алексей Котлячков, Куменский район в лидерах не только по козоводству, но и по производству коровьего молока. В прошедшем году СПК «Красное знамя» взял серебро по надоям, получил 10803 кг молока с одной коровы.

Ранее мы рассказывали, что в Свечинском районе также активно развивается козоводчество. Здесь вятскую землю обживают зааненские и альпийские козы.