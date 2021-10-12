Александр Чурин обсудил совместные планы с руководством окружной Росгвардии

12 октября в Кирове прошла рабочая встреча председателя правительства Александра Чурина с командующим Приволжским округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковником Александром Порядиным. В мероприятии также участвовали представители силовых структур региона.

Главной темой встречи стало взаимодействие Росгвардии с областными властями, а также участие ведомства в обеспечении порядка и безопасности на территории области. Как подчеркнул Александр Чурин, совместная работа ведется на постоянной основе. Правительство Кировской области взаимодействует с управлением Росгвардии по таким вопросам, как мобилизационная подготовка, антитеррористическая деятельность и территориальная оборона.

— Взаимодействие проходит на очень высоком уровне. Ежегодно представители органов областной исполнительной власти участвуют в учениях и тренировках, проводимых войсками нацгвардии РФ под вашим руководством. Также в Кировской области реализуется госпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», — рассказал Александр Чурин.

В рамках вышеназванной программы кировчане могут добровольно сдать незаконно хранящееся у них оружие. За это выплачивается компенсация. В прошлом году ее общая сумма составила более 107 тысяч рублей, в текущем – 60 тысяч.

Александр Порядин выразил Александру Чурину благодарность за проведенную работу и подчеркнул, что в Кировской области сохраняется стабильная обстановка под контролем силовых ведомств.

Ранее мы писали, что Александр Чурин посетил свою родную школу и даже посидел за партой.