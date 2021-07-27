Александр Чурин обсудил в Омутнинске перспективы развития города и завода

Председатель правительства Александр Чурин подвёл итоги поездки в Омутнинский район.
«С руководством города и Омутнинского металлургического завода мы обсудили перспективы развития муниципалитета, и то, как сделать жизнь граждан более комфортной. В Омутнинске и районе реализуются интересные проекты в сфере благоустройства. Важно, что власти активно взаимодействуют с заводом», — отметил он.
ОМЗ — градообразующее предприятие для Омутнинска, оно входит в десятку крупнейших налогоплательщиков региона, здесь трудится около трёх тысяч человек. Завод успешно реализует долгосрочную инвестиционную программу, которая направлена на реконструкцию и модернизацию сталеплавильного производства.
В прошлом году в период ограничений, связанных с коронавирусом, завод году завод быстро перестроил работу, что дало возможность не только сохранить объемы производства, но и нарастить их. Как ранее отмечал губернатор Игорь Васильев, область стала одним из немногих регионов, которые в 2020 году на фоне непростой ситуации сохранили положительную динамику роста.
Кроме того, ОМЗ активно участвует в социальной политике Омутнинска и района — вкладывает средства в проекты по благоустройству территорий, разработку проектно-сметных документаций, ремонт улично-дорожной сети.
«Одна из важнейших задач — создать людям хорошие условия, чтобы они оставались здесь и не уезжали. На заводе появляются новые рабочие места, средняя зарплата — 49 тысяч рублей. Есть потребность в высококлассных специалистах. Мы обсудили вопросы строительства жилья, асфальтирования улиц, завершения благоустройства набережной. Важно, чтобы в городе было как можно больше мест, где люди смогут отдохнуть в комфортных условиях.
Пообщавшись с жителями, властями, представителями бизнеса, сделал вывод — Омутнинск будет и дальше активно развиваться», — подытожил Александр Чурин.