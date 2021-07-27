Александр Чурин обсудил в Омутнинске перспективы развития города и завода

Председатель правительства Александр Чурин подвёл итоги поездки в Омутнинский район.

«С руководством города и Омутнинского металлургического завода мы обсудили перспективы развития муниципалитета, и то, как сделать жизнь граждан более комфортной. В Омутнинске и районе реализуются интересные проекты в сфере благоустройства. Важно, что власти активно взаимодействуют с заводом», — отметил он.

ОМЗ — градообразующее предприятие для Омутнинска, оно входит в десятку крупнейших налогоплательщиков региона, здесь трудится около трёх тысяч человек. Завод успешно реализует долгосрочную инвестиционную программу, которая направлена на реконструкцию и модернизацию сталеплавильного производства.

В прошлом году в период ограничений, связанных с коронавирусом, завод году завод быстро перестроил работу, что дало возможность не только сохранить объемы производства, но и нарастить их. Как ранее отмечал губернатор Игорь Васильев, область стала одним из немногих регионов, которые в 2020 году на фоне непростой ситуации сохранили положительную динамику роста.

Кроме того, ОМЗ активно участвует в социальной политике Омутнинска и района — вкладывает средства в проекты по благоустройству территорий, разработку проектно-сметных документаций, ремонт улично-дорожной сети.