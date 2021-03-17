Александр Чурин оценил ход строительства участка Опарино – Альмеж

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин посетил строящийся участок дороги Киров-Котлас-Архангельск в направлении Опарино-Альмеж.

Работы здесь начались в 2019 году. Протяжённость участка — 26,6 км. «Вятавтодор» планирует сдать его к нынешнему ноябрю.

— Дороги — это жизнь. Дороги — это развитие района, — подчеркнул Александр Чурин.

Напомним, в январе готовность участка оценивали более чем в 60%. Работы одновременно вели на двух пусковых комплексах: Опарино – Латышский (12,3 км) и Латышский – Альмеж (14,3 км).,На 86% были выполнены работы по устройству земляного полотна, укладка нижнего слоя щебеночного покрытия выполнена на 84%, верхнего – на 75%.

Ранее мы писали, что в 2021 году в Кировской области построят и отремонтируют более 300 километров дорог.