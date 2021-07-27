Александр Чурин оценил возможности детского технопарка «Кванториум»

В ходе рабочей поездки в Омутнинский район председатель правительства области посетил местный детский технопарк. Он открылся в 2018 году, здесь проходит обучение по шести направлениям – Робоквантум, Промдизайнквантум, IT-квантум, Хайтек, Аэроквантум и Наноквантум.

Для ребят в «Кванториуме» созданы отличные условия.

— Они занимаются на современном оборудовании, получают знания, которые пригодятся им в дальнейшем. Радует, что у омутнинских школьников появились те же возможности для развития, что и у сверстников из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, — резюмировал Александр Чурин.

Он пообщался со школьниками, которые занимаются в «Кванториуме», спросил их о планах на будущее. Ребята рассказали, что связывают свою дальнейшую жизнь с Омутнинском и своим регионом.

– Кванториум – это не просто место, где каждый ребёнок сможет найти увлечение и занять свой досуг, выбрать профессию и целенаправленно готовиться к поступлению в профильный вуз, — отмечал ранее губернатор Кировской области Игорь Васильев. — Это место концентрации самых передовых научных знаний, где дети смогут научиться креативному мышлению, социальным и лидерским качествам, упорству и любви к труду.

Добавим, что также в ходе рабочей поездки в Омутнинск председатель правительства Кировской области Александр Чурин посетит АО «Омутнинский металлургический завод» и проведет рабочее совещание с главами Омутнинского, Афанасьевского районов, Верхнекамского муниципального округа и города Омутнинска по вопросу социально-экономического развития.