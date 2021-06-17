Александр Чурин получил напутствие от президента в числе выпускников президентской программы обучения

Сегодня, 17 июня, Владимир Путин в режиме видеоконференции выступил перед выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. В их числе действующие руководители регионов, в том числе председатель кировского облправительства Александр Чурин, а также руководители силовых структур и госкорпораций.

Путин поблагодарил наставников за работу, пожелал выпускникам плодотворной работы, достойных результатов во всех начинаниях и выразил уверенность в востребованности их компетенций.

«Не раз говорил, что государственная служба – прежде всего, именно служение. Гражданам, обществу и стране. Уверен, именно так вы и видите свою задачу», — напутствовал он.

Названная программа по подготовке руководителей регионального и федерального уровня реализуется по поручению президента с 2017 года, как раз когда Александр Чурин вошел в правительство Кировской области. С тех пор обучение прошли более 300 человек, из них пять стали федеральными министрами, другие – главами городов и топ-менеджерами компаний, а 39 выпускников возглавляют регионы России.