Александр Чурин поручил выделить Орловскому району дополнительно 11 миллионов рублей на дороги

Орловский район получит дополнительно 11 миллионов рублей на ремонт своей улично-дорожной сети. Решение об этом принял председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

Ранее представители района обратились в правительство региона с просьбой о финансовой поддержке — для выполнения решений судов о приведении в порядок отдельных участков.

Как отмечал глава администрации Орловского района Сергей Целищев, из общей протяжённости 143,5 км дорог в асфальтобетонном исполнении ремонт требуется примерно половине — 74,8 км. Многочисленные жалобы от местных жителей поступают на различные участки дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов и транспорта, везущего продукцию сельхозпредприятий района.

Особого внимания, как подчеркнули в Орловской администрации, требуют участки Калиничи-Чудиново-Коробовщина, Щенники-Степановщина-Коробовщина, Шубино-Тохтино, Поляки-Русаново-Кленовица. Какой из объектов будет отремонтирован в первую очередь, органы местного самоуправления определят, исходя из проиоритизации.

Добавим, что для реализации госпрограммы «Развитие транспортной системы» району в 2021 году была выделена субсидия в размере 19,413 млн рублей, а на 2022 год запланирована сумма в 19,175 млн рублей. Кроме того, Орловское городское поселение в 2022-м получит 6,615 млн рублей на ремонт автодорог местного значения с твёрдым покрытием в границах городских населённых пунктов.

Дорожные работы в регионе находятся на постоянном контроле губернатора Игоря Васильева. В 2017 году началась комплексная работа по восстановлению дорожной инфраструктуры в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги», а с 2019 года она идёт в рамках нацпроекта.