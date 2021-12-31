Александр Чурин поздравил жителей Кировской области с Новым годом

Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом. Мы подошли к нему с позитивными изменениями в жизни региона – это главное.

В непростых условиях пандемии и ограничений, несмотря на все сложности, вместе нам удалось сделать многое.

Мы увеличили темпы развития экономики: крупнейшие предприятия показывают рост производства, открываются новые промышленные площадки. В этом году в регионе шла реализация семи крупных инвестиционных проектов, в том числе в сфере сельского хозяйства – построены новые фермы и животноводческие комплексы.

Мы серьёзно продвинулись в решении задач по газификации: природный газ в этом году пришёл ещё в 13 населённых пунктов, это тысячи людей, чья жизнь благодаря этим изменениям стала лучше, комфортнее.

Расширяется инфраструктура региона: в уходящем году в Кировской области отремонтировано более 360 километров дорог, завершено строительство стратегической трассы Опарино – Альмеж. В Кирове и районах области благоустроено 175 дворов и парков.

В сельских территориях открылись новые модельные библиотеки и дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты.

Больницы и школы получают новый транспорт и новое оборудование.

В этот очень непростой год нам впервые за много десятилетий удалось кардинально обновить автопарк для общественных перевозок – новые автобусы уже вышли на маршруты.

В наступающем году перед нами стоят не менее масштабные социально значимые задачи, и я уверен, что совместными усилиями мы справимся с ними.

Уважаемые кировчане, жители региона! От всей души благодарю вас за труд на благо родной вятской земли.

Примите самые теплые поздравления. Пусть 2022 год будет успешным, благополучным и продуктивным. Здоровья, новых профессиональных достижений, счастья!

С Новым годом!

Александр Чурин,

председатель правительства Кировской области