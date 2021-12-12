Александр Чурин поздравил жителей региона с Днем Кировской области

Уважаемые земляки! От всей души поздравляю вас с Днем Кировской области! В этом году наш регион отмечает юбилейную дату – 85 лет. В 2024 году Киров также отметит юбилей – 650 лет со дня основания.

И эти две праздничные даты – повод сказать, что у нашего региона богатая история и прекрасные традиции. Но главное наше богатство – это люди. Мы по праву гордимся достижениями наших трудовых коллективов, успехами промышленного производства, развитием сельхозпредприятий.

Мы видим, как развивается инфраструктура региона – строятся садики, школы, больницы, ремонтируются и строятся дороги, ведется благоустройство. И это ваша заслуга, потому что именно вы, уважаемые земляки, трудитесь во благо и на развитие малой родины.

Я от всей души поздравляю всех жителей, гостей региона с 85-й годовщиной со дня образования Кировской области! Желаю здоровья вам и вашим близким, душевного тепла и благополучия. А Кировской области – развития и процветания!

С уважением, председатель правительства Кировской области Александр Чурин