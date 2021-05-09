Александр Чурин поздравляет кировчан с праздником Победы

Уважаемые жители Кировской области, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! Примите искренние поздравления с праздником – Днём Победы!

9 мая – особая дата в истории нашей страны, день памяти и благодарности поколению победителей за мужество и героизм, стойкость и безграничную силу духа, проявленные в годы Великой Отечественной войны.

Наши земляки, вместе со всей страной, ковали Победу, как на фронте, так и в тылу. Почти 600 тысяч жителей Кировской области стали участниками ожесточенных боев, а труженики тыла внесли неоценимый вклад в достижение Победы, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции.

Это был настоящий подвиг советского народа, который в тяжелейшие для страны годы сплотился для Победы над врагом и отстоял свободу и независимость Родины.

Сегодня каждая семья вспоминает своих героев и эта память – залог благополучия будущих поколений. Пусть навсегда сохранится искренняя гордость за наших отцов, дедов и прадедов, защитивших, а позднее – восстановивших страну.

Наша обязанность сохранить историческую правду о событиях Великой Отечественной войны и быть достойными подвига героев!

С уважением, председатель правительства Кировской области Александр Чурин.