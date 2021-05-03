Александр Чурин преподнес Вятской Епархии икону Александра Невского

2 мая в Свято-Успенском кафедральном соборе Кирова состоялась Пасхальная Великая вечерня.

Её возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк. По окончании вечерни с праздником его поздравил председатель правительства области Александр Чурин.

Он преподнес в дар букет цветов и икону святого благоверного князя Александра Невского:

— Поздравляю вас со светлым праздником Пасхи, желаю здоровья, счастья, благополучия вашим семьям, и чтобы над нашей головой всегда было чистое небо. Уважаемый Владыка, отрадно, что в этом году мы встречаем праздник Пасхи в год празднования 800-летия со Дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, прошу принять в дар его с частицей мощей.