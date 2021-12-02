Александр Чурин принял участие в открытии XX Лихановских чтений

2 декабря председатель правительства Кировской области Александр Чурин принял участие в открытии областных общественно-педагогических Лихановских чтений. В этом году они стали юбилейными, двадцатыми по счету.

В рамках Лихановских чтений Александр Чурин вручил награды лучшим библиотекарям региона и пожелал успехов в работе.

— Я сам из учительской семьи, мои родители посвятили свою жизнь воспитанию детей и сам я окончил Кировский государственный педагогический университет имени Ленина. Я сердечно поздравляю вас с открытием юбилейных XX областных общественно-педагогических Лихановских чтений. Конечно, это значимое событие для региона и, в первую очередь, для тех, кто посвятил свою жизнь учительству, кто воспитывает молодое подрастающее поколение. Творчество и гражданская позиция Альберта Анатольевича Лиханова, нашего выдающегося земляка, нашего современника, инициатора этих слушаний, акцентирует внимание на важности труда педагога, библиотекаря. Пусть ваш вклад в воспитание и становление нового поколения, культуры и просвещения благодарно оценивается обществом, а популярность профессии будет расти с каждым годом, — сказал председатель областного правительства.

Как отметила одна из награжденных в ответном слове, вся работа библиотекарей направлена на благо детей, на то, чтобы из каждого маленького человечка вырос настоящий человек, умеющий думать и созидать, отстаивать свои нравственные идеалы, любящий свою малую родину и стремящийся к процветанию нашей страны.