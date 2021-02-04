Александр Чурин рассказал об инвестиционных перспективах агропромышленного комплекса

Цели и задачи АПК члены правительства обсудили на совещании по инвестполитике региона.

Молочное животноводство является одним из главных направлений инвестиционной политики региона. Как рассказал зампред правительства области и министр сельского хозяйства Алексей Котлячков, инвестпроекты с господдержкой реализуются в этой сфере с 2017 года. За это время построено 13 ферм, рассчитанных на 10 тысяч коров и 2,3 тысячи коз, и 3 телятника на 3 тысячи мест, а также проведена модернизация ферм еще на 2 тысячи мест. Инвестиции составили порядка 4 миллиардов рублей, а размер возмещения — более 1 миллиарда.

Благодаря этому в области увеличилось поголовье коров и производство молока. В ближайшем будущем инвест-объекты выйдут на полную мощность, что позволит еще повысить эти показатели.

В настоящее время в Кировской области реализуются 9 «молочных» проектов. Запланированный объем инвестиций — 5,3 миллиарда рублей. Также на проекты будут предоставлены льготные кредиты на сумму более миллиарда рублей.

По итогам реализации проектов к 2023 году будет создано порядка 4700 скотомест для содержания молочных коров и 8 тысяч мест для молочных коз. Также будет создано более 200 дополнительных рабочих мест.

По информации российского Минсельхоза, с 2022 года федеральное субсидирование на возмещение части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК будет прекращено. Компенсировать эти средства придется областному бюджету.

Об инвестиционных перспективах агропромышленного комплекса области рассказал председатель правительства Александр Чурин. Один из вариантов — создание новой региональной программы по развитию сельского хозяйства. Еще одна возможность — создание частных промпарков, которые могли бы развивать предприятия АПК на свободных площадях, сельскохозяйственных кластеров, входящих в состав крупного холдинга.

— Инвесторы таких промпарков смогут воспользоваться господдержкой, модернизируя промышленную зону, — сказал Александр Чурин.

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