Александр Чурин: «Районам надо создавать историю успеха»

Сегодня Александр Чурин провел круглый стол с руководителями сельхозпредприятий Зуевского района. Председатель правительства предложил директорам рассказать самим, в чем нуждаются.

Те высказали благодарность за поддержку, которую оказывает областная власть – за ставшую проезжей дорогу до Кирова, отстроенный Дом культуры, компенсацию в 15% на покупку техники: техническое перевооружение помогло сделать предприятиям большой рывок в экономике и района, и области в целом. Попросили продолжить такую поддержку.

– В октябре у нас пойдут поправки в бюджет, его доходы сейчас несколько опережают прогнозы, деньги появляются. Компенсации на покупку высокотехнологичной сельхозтехники, о чем сегодня говорили, надо увеличивать, – обнадежил сельхозпроизводителей Александр Анатольевич.

Он отметил необходимость и дальше приводить дороги района в нормативное состояние, иначе сельхозпродукция становится «золотой». Привел пример местной птицефабрики: сделали дорогу, битых яиц не стало, затраты снизились, себестоимость тоже. В районе работает своё сильное дорожное предприятие – Зуевская механизированная колонна, которое, как уверен Чурин, справится с такими объёмами работ.

Участники дискуссии обсудили также кадровую проблему на селе. Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков, молодежи важна доступность жилья и работы, необходимо организовывать практику для начинающих специалистов как на производстве, так и в социальной сфере.

Александр Чурин отметил, что конкуренция с другими регионами – факт, который необходимо принять во внимание предприятиям. Просто предоставить работу и жильё мало, надо менять всю «экосистему»: строить жильё, дороги, тротуары, места отдыха, давать жильё.