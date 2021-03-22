Александр Чурин: северные территории области нужно развивать в комплексе

Во время рабочей поездки в Опаринский район председатель правительства региона Александр Чурин провёл совещание с главами Лузского, Подосиновского и Опаринского районов по вопросам социально-экономического развития северных территорий.

Главы районов представили на совещании экономические паспорта муниципальных образований, подробно остановились на вопросах развития территорий, на основных проблемах.

«Лесная» тема

Северо-западная часть области – это лесной край. И потому основное внимание было уделено развитию лесопромышленного комплекса и дорожной автомобильной сети. Так, в Опаринском районе лишь 30 процентов от общего объёма заготовленной древесины перерабатывается, остальная часть вывозится круглым лесом. А в Подосиновце, к примеру, освоение расчетной лесосеки составляет только 54 процента…

– Вывоз сырья с территории районов и развитие здесь предприятий по более глубокой переработке древесины – очень серьёзные вопросы, которые постоянно обсуждаются в правительстве области, – подчеркнул Александр Чурин. – Решается вопрос о переходе к комплексному плану развития территорий. И одна из идей – создание государственной лесопромышленной компании. Чтобы через государственные инвестиции, через конкретную помощь создавать в районах площадки для развития бизнеса, для создания новых рабочих мест. Именно такая задача стоит перед министерством промышленности… Наверное, надо начинать с самого простого — с лесопиления. Затем решать вопросы более глубокой лесопереработки. И замечательно, что в Мурашах построен новый фанерный завод, в Лузском районе хорошо развивается деревянное домостроение. Но нужно подтягивать в этом направлении и другие районы…

Инвестиции в дороги

Повысить экономическую активность в северных районах позволит и развитие автодорожной сети. Трудно представить, что на дворе уже XXI век, а два района Кировской области – Лузский и Подосиновский – до сих пор не имеют прямого автотранспортного сообщения с областным центром. Поэтому ещё в 2019 году из областного дорожного фонда было выделено более 1 миллиарда рублей на строительство участка Опарино – Альмеж автомобильной трассы Киров – Котлас – Архангельск. Будет продолжено наращивание бюджетных инвестиций в дорожно-транспортную сеть и впредь. Выделяются средства и на ремонт дорог непосредственно в районных центрах.

Также на совещании обсуждались вопросы большой изношенности муниципальных котельных, ветхости тепловых сетей и систем водоснабжения, освещения улиц, вывоза твердых коммунальных отходов.

Тепло для школ

– Если дети учатся при температуре в помещении 13 градусов, сидят за партами в верхней одежде — это не делает нам чести, – заявил Александр Чурин. – Действительно, обращений по замене систем отопления в школах поступает много. Надо обстоятельно подумать над концентрированной программой выделения средств — на отопление и благоустройство школ, Домов культуры. Посёлки должны жить и развиваться. Кроме нас никто это не сделает.

И о культуре

Был поднят вопрос приобретения нового здания большей площади для детской музыкальной школы в п. Опарино, что позволит организовать учебный процесс в соответствии с государственными стандартами. А министр культуры региона Татьяна Мазур посоветовала главам районов принять активное участие в федеральном проекте по созданию модельных библиотек. Это поможет оснастить сельские и районные библиотеки современным цифровым оборудованием, провести ремонт помещений, пополнить книжные фонды новинками художественной литературы…

Комплексное планирование

Председатель правительства подчеркнул на встрече, что необходимо переходить к планированию развития северных территорий Кировской области в комплексе:

– Мы должны быть хозяевами на земле. Определить для начала две – три болевые точки. Подготовить соответствующие программы. Предусмотреть финансирование, сконцентрировав необходимые денежные ресурсы. И, взявшись за решение конкретной проблемы, закрыть ее и забыть на долгое время. Перейти к решению нового проблемного вопроса… И делать сразу по-хорошему, делать в комплексе. Иначе мы просто размазываем средства, не добиваясь нужного результата.

К тому же в данном случае есть уникальная возможность сотрудничества с нашими ближайшими соседями – рядом Вологодская и Архангельская области, Республика Коми. Сразу три субъекта Российской Федерации, которые тоже активно развиваются. И если мы будем действовать совместно – у нас всё получится…