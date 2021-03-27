Александр Чурин: «Служить обязательно надо. Это воспитывает характер»

27 марта в России в пятый раз отметят День войск национальной гвардии Российской Федерации. Указом Президента РФ он был установлен в 2017 году вместо Дня внутренних войск МВД.

В числе кировчан, прошедших службу в рядах этих войск, и председатель правительства Кировской области Александр Чурин. Вот что он рассказал об этом в небольшом интервью.

— Служил в войсковой части-5481, в 90-м отдельном специальном моторизованном батальоне. Так называемом милицейском батальоне, — говорит Александр Анатольевич. — Совместно с охраной общественного порядка мы осуществляли патрульно-постовую службу в городе Кирове. Это было в 1997 и 1998 годах, сразу после того, как я окончил институт. 27 июня у нас, на факультете иностранных языков, прошёл выпускной, а 28 июня я был призван в Вооруженные силы РФ.

Присягу принимал у Диорамы — в традиционном месте присяги для батальона. Кстати, в нашей части были не только кировчане, но и ребята из всех уголков страны: с Урала, из Сибири, с юга России…

— Служба была хорошей школой?

— Считаю, что да. Служить обязательно надо. Это преодоление себя. Это воспитывает характер. Ты понимаешь, на что способен. Мужественность, целеустремлённость, умение держать удар и достигать поставленных целей, выдержка, терпение. Вот качества, которые даёт служба.

— Во время службы были моменты, которые вспоминаете до сих пор?

— Таких моментов было много. И нарушителей общественного порядка задерживали, и преступников, находящихся в розыске. Один раз задержание по ориентировке проводили на железнодорожном вокзале, за что позже нас наградили ведомственными наградами.

Ещё помню ощущения от наступавшей весны. Она на службе чувствовалась особенно остро: и рассветы, которые встречали на посту, и весеннее солнце, и песни птиц по утрам. До приказа оставалось 100 дней и мы, как и положено, отсчитывали их в календарях…

— С бывшими сослуживцами сейчас общаетесь?

— Конечно, поддерживаю связь с ребятами, с которыми служил. И спустя уже 20 с лишним лет мы общаемся, обязательно поздравляем друг друга с праздником. Многие друзья, кстати, и сейчас служат в бывшей 79-й дивизии внутренних войск, а теперь бригаде Росгвардии. Всем им привет. Ну и всем, кто служил ВЧ-5481 тоже. С праздником, с Днём войск национальной гвардии Российской Федерации!