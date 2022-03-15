Александр Чурин создал телеграм-канал

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин завел свой телеграм-канал. Подписаться на него можно по ссылке.

— Добрый день! Сегодня начинаю информировать о своей работе и работе правительства региона на площадке Телеграм. Также продолжаю вести страницу «ВКонтакте». Подписывайтесь и выбирайте удобную площадку! – написал Александр Чурин.

Ранее мы сообщали, что телеграмм-канал завел губернатор Кировской области Игорь Васильев. Также в телеграме есть первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов.