Александр Чурин: В экономике области создан запас прочности

В ходе рабочего визита в Кирово-Чепецк председатель правительства области Александр Чурин встретился с руководителями предприятий.

Он обратил внимание на то, что финансовая политика, которую правительство проводило в предыдущие годы, позволила создать в экономике региона запас прочности.

«Областной бюджет стабилен. Его большая часть — это социальные обязательства, направленные на то, чтобы работали школы и больницы, выплачивались зарплаты. Поэтому мы будем продуманно и взвешенно подходить к предоставлению тех или иных налоговых преференций», — подчеркнул Александр Чурин.

Руководители городских предприятий обозначили ряд актуальных вопросов. Так, Сергей Береснев, директор кировского филиала компании «Т Плюс», обратился к коллегам с просьбой неукоснительно соблюдать платёжную дисциплину, поскольку от этого зависит реализация планов по модернизации сетей теплоснабжения.

А Сергей Обухов, руководитель электромашиностроительного предприятия «ВЭЛКОНТ» коснулся актуальной темы импортозамещения.

«Мы можем производить и ремонтировать электродвигатели, станки с ЧПУ, промышленные контроллеры. Но необходимо чёткое понимание запроса со стороны покупателей и конкретные задания со стороны государства, поскольку это долгосрочные проекты», — сказал он.

В случае возникновения экстренных запросов Обухов предложил активно задействовать торговые представительства России в других странах.

По словам Александра Чурина, правительство в полном объёме использует этот канал.

«На одном из заседаний межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона мы получили запрос на организацию поставок компонентов для кожевенного производства. Незамедлительно разослали запросы в торговые представительства в нескольких государствах. Работа уже идёт», — рассказал председатель правительства.

Александр Чурин подчеркнул, что встречи с представителями промышленных предприятий будут проводиться на регулярной основе.