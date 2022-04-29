Александр Чурин: «В прошлом году мы сформировали бюджет развития»

На заседании правительства области был одобрен отчёт об исполнении бюджета региона за 2021 год.

По нему можно судить о работе органов правительства области исполнительной власти. И хотя исполнение снова проводилось в сложных условиях пандемии коронавируса, удалось достичь роста показателей экономики и собственных доходов бюджета. Корректировки последних позволили решить ряд актуальных вопросов в сферах образования, здравоохранения, ЖКХ, транспорта, подчеркнул председатель правительства Александр Чурин.

Так, рост промышленного производства составил почти 15%, объёмов жилищного строительства – на 10%; впервые удалось достичь максимального для Кировской области объёма инвестиционных вложений: 76 млрд рублей. Объём консолидированного бюджета по доходам впервые достиг почти ста миллиардов рублей. По этому показателю Кировская область занимает четвертое место в ПФО. Объём поддержки муниципальных образований был увеличен на 1,5 млрд рублей.

— Всё это позволило нам сформировать бюджет развития, войти в 2022 год финансово устойчивыми, с хорошей динамикой собственных доходов, управляемой структурой расходных обязательств. Первый квартал этого года мы закончили хорошо: с ростом на 27% к уровню прошлого года. Но мы понимаем, что сработал задел предыдущих периодов, и о динамике будем судить по итогам второго квартала, — подчеркнул Александр Чурин.

Кроме того, на заседании обсудили вопросы, связанные с реализацией региональных проектов в 2021 году и планами на текущий.

По словам Александра Чурина, предусмотренные средства направляются на чётко обозначенные цели.

— В приоритете — общественно-значимые результаты, поскольку в центре внимания региональных и национальных проектов жители области, для которых необходимо создавать комфортные условия и возможности для самореализации, — отметил Александр Анатольевич.

Игорь Васильев, губернатор Кировской области: — Вопрос эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов в Кировской области, ежеквартально рассматривается на заседаниях координационного совещания в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Наша задача – обеспечить максимально эффективное расходование средств, выделяемых для ремонта дорог, строительства и ремонта школ, детских садов, учреждений здравоохранения, культуры.

В прошлом году основной объём расходов был направлен на повышение качества дорог, переселение из аварийного жилья, выплаты в связи с рождением и усыновление детей, формирование комфортной городской среды, создание новых мест в общеобразовательных организациях.

Как отметила и.о. начальника управления проектной деятельности Ольга Бузмакова, только в рамках нацпроекта «Демография» финансовую поддержку получили 30 тыс. семей с детьми на общую сумму 2,5 млрд рублей, медицинские организации получили высокотехнологичное и лечебно-диагностическое медицинское оборудование, в общеобразовательных организациях отремонтирован 21 спортзал и созданы 63 точки роста. В регионе появились новые образовательные центры: опережающей профессиональной подготовки, цифрового образования IT-куб, детский технопарк «Кванториум».

В 2022 году в области реализуются 48 региональных проектов, из которых три новых — связанных с модернизацией первичного звена здравоохранения, развитием системы поддержки инициатив молодежи и капитальным ремонтом общеобразовательных организаций.

Нацпроект «Демография» в 2021 году:

30 тысячам семей с детьми оказана финансовая поддержка на общую сумму 2,5 млрд рублей.

21 спортивный зал отремонтирован в общеобразовательных организациях.

63 точки роста созданы.

Кроме того, появились новые образовательные центры:

центр опережающей профессиональной подготовки,

центр цифрового образования IT-куб,

детский технопарк «Кванториум».

Нацпроект «Демография» в 2022 году: