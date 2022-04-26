Александр Чурин: «В прошлом году мы сформировали бюджет развития»

Сегодня на заседании правительства области был одобрен отчёт об исполнении бюджета региона за 2021 год.

По нему можно судить о работе органов правительства области исполнительной власти. И хотя исполнение снова проводилось в сложных условиях пандемии коронавируса, удалось достичь роста показателей экономики и собственных доходов бюджета. Корректировки последних позволили решить ряд актуальных вопросов в сферах образования, здравоохранения, ЖКХ, транспорта, подчеркнул председатель правительства Александр Чурин.

Так, рост промышленного производства составил почти 15%, объёмов жилищного строительства – на 10%; впервые удалось достичь максимального для Кировской области объёма инвестиционных вложений: 76 млрд рублей. Объём консолидированного бюджета по доходам впервые достиг почти ста миллиардов рублей. По этому показателю Кировская область занимает четвертое место в ПФО. Объём поддержки муниципальных образований был увеличен на 1,5 млрд рублей.