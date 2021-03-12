Александр Чурин вручил кировчанам президентские награды

Церемония вручения благодарственных писем Президента РФ Владимира Путина и Росмолодежи состоялась 12 марта в Доме Витберга. Заслуженные награды получили волонтеры, участвовавшие в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию.

Сама обстановка мероприятия, казалось, заряжала энергией добра и делания – добровольчества. Среди награжденных — директор Центра развития туризма Кировской области Елена Данюшенкова, специалисты областного ресурсного центра по развитию добровольчества Александра Буторина и Юлия Гребенкина, ведущий специалист отдела по делам молодежи горадминистрации Светлана Шабалина.

«Добровольцев по зову сердца» поздравил председатель правительства области Александр Чурин.

— Ваша деятельность стала примером активной гражданской позиции, неравнодушия к общественной жизни. Благодарю за профессиональную работу. Уверен, что ваша гражданская позиция и в дальнейшем будет направлена на пользу жителей региона и на благо России, — сказал он.

— Я приятно удивлена, что мою работу оценили на столь высоком уровне. Прошлый год внёс коррективы в нашу жизнь, но добровольчество смогло подняться ещё выше и закрепиться на новом уровне, благодаря таким федеральным проектам, как «Волонтёры Конституции», — не скрывала эмоций Юлия Гребёнкина.

Напомним, что прошлым летом кировчане поддержали всероссийскую акцию и присоединились к волонтерам Конституции. Волонтеры информировали жителей области о том, как пройдет голосование, а также рассказывали о добровольческих проектах. Всего через «волонтерские точки» прошло более 27 тысяч жителей области. С ними работали порядка 300 добровольцев.

По словам руководителя областного ресурсного центра по развитию добровольчества Натальи Новиковой, проект был сложный, но крайне важный. Ведь, несмотря на коронавирусные ограничения, работу волонтеров удалось организовать во всех муниципальных образованиях области. Благодаря этому в «историческом событии» приняли участие многие кировчане.

— Моя работа заключалась в координации волонтёров по нашему району. Кроме того, я работала непосредственно на точке информирования. Мы рассказывали людям о предстоящем голосовании, где и как оно будет проходить, информировали о поправках, которые были вынесены на голосование, — рассказала жительница Верхошижемского района Мария Сергеева. — Было достаточно много тех, кто проявлял интерес, благодарил за информацию, особенно люди старшего поколения, которые не могли прочитать о поправках, например, в интернете.

Благодарственные письма Федерального агентства по делам молодежи «За значительный вклад в реализацию Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции» вручила глава минспорта Анна Альминова. Как отметила она в своем слове, сегодня работа волонтеров становится все более востребованной и от этого все более ответственна.

В числе награжденных благодарственными письмами Росмолодежи — представители Афанасьевского, Вятскополянского, Верхнекамского, Котельничского, Уржумского, Унинского, Тужинского, Свечинского, Слободского, Мурашинского, Зуевского, Верхошижемского, Вятскополянского районов и Кирова.

Ранее мы писали, что Александр Чурин вместе с губернатором ответил на вопросы кировских студентов.